Biographie de Marty Early

26 ans - 7 ans d'expérience

Malgré son jeune âge, Marty a tout d’un grand du tatouage.

Passionné d’art et de dessin, Marty aime la liberté qu’offre le métier de tatoueur et l’idée de laisser une marque de lui sur les gens qu’il tatoue à Londres ou Paris.

Marty est un garçon très simple, et sympathique qui fonctionne au feeling. Il aime se marrer même s’il reste très concentré quand il faut tatouer. Eternel insatisfait, il est très exigeant avec lui-même !



SON STYLE : LE NÉO-TRADITIONNEL

Marty est un amoureux des couleurs, son style s’inspire de l’aquarelle avec les nuances que l’eau donne à la couleur. Il aime tatouer des motifs animaliers, floraux, des visages de femmes et il apprécie particulièrement les grosses compositions.