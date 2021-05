Biographie de Marvin Dupré

Marvin Dupré - 25 ans de Paris (75)



Titre interprété "Let Me Love You" - DJ Snake ft. Justin Bieber



Marvin découvre la musique très jeune, en commençant à jouer du piano et en chantant pour s’accompagner. Depuis toujours, le jeune homme se plait à réarranger les plus grands tubes mais surtout à créer de nouvelles mélodies, à composer ses propres chansons.



Poussé par sa famille, il se lance tout de même dans des études d’économie, mais ne peut se résoudre à abandonner complètement sa passion.



C’est sa rencontre avec le comédien Kev Adams dont il a composé la bande originale du film « Amis Public » qui lance la machine.

Il enchaîne alors les premières parties de spectacle, de Calogero, ou Franck Dubosc.



Riche de cette expérience, il prend goût à la scène et décide de prendre une année sabbatique pour voir plus grand.



Pour Marvin, The Voice est un véritable tremplin qui peut lui permettre de montrer au public qui il est. Il vient confirmer auprès des coachs que plus qu’un simple compositeur, il est un réel interprète.



Pour les battles, Marvin Dupré et Elise Melinand reprennent « Fast Car » de Jonas Blue ft. Dakota. Marvin sera choisi par son coach Mika.

Manoah, Marvin Dupré et Vincent Vinel s’affrontent lors de l’Epreuve Ultime. Marvin Dupré sera volé par Zazie.

Direct du 20 mai 2017 : Marvin Dupré nous offre en direct « Starboy » de The WeekNd"

Direct du 27 mai 2017 : Marvin Dupré chante "Le Paradis Blanc" de Michel Berger en direct