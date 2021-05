Biographie de Marvyn

Marvyn, 20 ans - Ille-Et-Vilaine (35)

Marvyn a grandi plus vite que les jeunes de son âge. Adolescent, il a quitté le foyer familial, sa maman et ses frères, pour aller vivre avec sa grand-mère. Ce jeune adulte s’est construit seul ! A 20 ans, il a déjà un CDI dans une start-up. A travers Koh-Lanta, Il souhaite rendre sa mère et ses frères fiers de lui.

Marvyn éliminé au deuxième conseil par l'équipe Jaunes

Marvyn revient dans l'aventure à la troisième émission, à la suite de l'abandon médical de Thomas



Marvyn est éliminé au huitième conseil des équipes réunifiées - 1er aventurier du jury final (Emission 8)