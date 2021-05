Biographie de Mathéo

MATHÉO - 9 ANS - DIJON (21)

C’est à l’âge de 9 ans que Mathéo a un déclic pour la musique lorsqu’il assiste au concert d’une de ses amies. En la voyant sur scène, il prend conscience que, lui aussi, il veut chanter.

Il s’inscrit alors dans la chorale de son village. Seulement, l’adolescent rencontre pas mal de critiques et de moqueries de la part de ses camarades. Manquant de confiance en lui, il trouve dans la musique un réel échappatoire, un moyen d’exprimer ses émotions.

Soutenu par sa famille, le jeune garçon ne lâche rien. Pour lui, participer à The Voice Kids aujourd’hui est une revanche. Il veut montrer qu’il faut toujours aller au bout de ses rêves. Pour son audition à l’aveugle il a choisit de chanter « When We Were Young » d'Adele.