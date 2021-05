Biographie de Mathieu Brémond

Mathieu Brémond est un ancien négociant en pierres pour un diamantaire de la place Vendôme. Mais avant tout, il est le père de l'enfant d'Alice.

Ils se sont rencontrés alors qu'elle était en fac de droit et avaient décidé de vivre ensemble très rapidement... jusqu'à la disparition de Mathieu. Brutale, sans explication. Il est parti sans laisser d'adresse, laissant Alice avec un million de questions.



Mais le destin les a remis face à face 10 ans après au cours d'une affaire. Un bonheur de courte durée : Alice a fait la preuve de sa complicité et a dû le faire emprisonner.

Voyant que Marquand prenait de plus en plus de place dans la vie d'Alice, il a tout fait pour sortir de prison très vite et récupérer la mère de son fils, la femme qu'il aime passionnément.

Mathieu a toujours été prêt à tout pour la garder.