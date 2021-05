Biographie de Mathilde

29 ans - Chelles (77)



TITRE CHANTÉ : "Dis quand reviendras-tu"

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE YOANN : "Comme ils disent" (Charles Aznavour)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Son Of Preacher Man" (Dusty Springfield)

TITRE CHANTE A SON 1ER DIRECT : " Diamonds " (Rihanna)



Mathilde chante depuis sa plus tendre enfance. Elle découvre le jazz et le swing à travers les grandes comédies musicales hollywoodiennes.

Elle débute la musique au conservatoire, puis intègre les ateliers des jeunes chanteurs, à l'opéra de Montpellier.

En 2006, Mathilde décide de s'installer à Londres et intègre une école de gospel où elle obtiendra son diplôme.

Trois ans plus tard, la jeune femme s'installe à Paris et intègre un groupe d'influences jazz-pop et jazz-funk. Tout en continuant les concerts de jazz, Mathilde découvre le milieu du théâtre musical et y consacre désormais une partie de sa carrière.

The Voice est la première émission de télévision, à laquelle Mathilde a choisi de participer, car seule sa voix compte. Cette expérience lui permet aussi de s'ouvrir à un nouveau public.