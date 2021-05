Biographie de Mathilde

MATHILDE - 14 ANS - MONTRÉAL (QUÉBEC)

Mathilde, jeune québécoise de 14 ans, est collégienne mais c’est avant tout une « showgirl ».

En participant à The Voice Kids, elle réalise ses deux rêves : découvrir la France, son pays préféré et se produire sur la scène du plus grand concours de chant. Très inspirée par des artistes comme Christine & The Queens, Zaz ou encore Lenni Kim, c’est ce dernier qui lui à donner envie de tenter sa chance dans l’aventure. Lorsqu’elle l’a découvert dans The Voice Kids, ça a été une révélation.

Ce soir, elle interprète le titre « Whole lotta Love » de Led Zeppelin pour montrer son univers très Rock’N’Roll aux coachs et au public français.