Biographie de Matthieu

Chanter est une passion pour Matthieu depuis tout petit.



Le jeune garçon rêve de devenir le « Bruno Mars français », il aime faire le show comme son idole. Il dessine des plans de scène, imagine son propre spectacle, la place des musiciens, les danseurs, les lumières.



Le déclic est arrivé, il y a 2 ans, alors qu’il se produisait sur une scène ouverte à Lyon, accompagné de musiciens professionnels. C’est à ce moment là, qu’il a su qu’il voulait en faire son métier.



Très exigeant avec lui-même, Matthieu travaille énormément ses chansons pendant ses cours de chant et élabore très souvent des « shows à l’américaine » avec sa meilleure amie.



Pour Matthieu, The Voice Kids représente une chance de dévoiler au public son talent et de réaliser son rêve : devenir un showman comme Bruno Mars.







Équipe : M Pokora

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Let her go" (Passenger)

Titre interprété lors des battles face à Jason et Romain : "Je t'aime, je t'aime et je t'aimerais" (Francis Cabrel)



Romain remporte la battle. L'aventure The Voice Kids s'achève pour Matthieu.