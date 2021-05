Biographie de Mauranne

Originaire du Sud Est de la France, Mauranne, 25 ans, commence la musique dès l’âge de 9 ans en intégrant le conservatoire pour y apprendre la harpe. Mais très vite, elle lui préfère la guitare. Quelques années plus tard, elle joue dans des cafés et des bars. Ne pouvant pas vivre uniquement grâce aux scènes qu’elle fait, elle enchaîne les petits boulots. Il y a 3 ans, la jeune femme décide de tout arrêter pour se consacrer à 100% à sa passion. Mais vivre de la musique n’est pas si facile. Mauranne espère, grâce à The Voice, sortir de la galère et entamer une vraie carrière. Bien que son univers musical s’oriente davantage vers le blues et le jazz, elle décide de se présenter avec une chanson aux sonorités ensoleillées pour donner le sourire au public.





Titre interprété, lors des auditions à l'aveugle : « Lean On » - Major Lazer





Mauranne a perdu le duel ou face à face contre Arcadian sur le titre "OPEN SEASON (UNE AUTRE SAISON)" (Josef Salvat) lors des premières battles de la saison 5.