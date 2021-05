Biographie de Max Blues Bird

25 ans - Toulouse (31)



TITRE CHANTÉ : "Love Me Anymore"

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE ROBINNE : "Unchain My Heart" (Joe Cocker)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Memphis Train" (Ryan Shaw)



Originaire de Strasbourg, Max Blues Bird est un véritable autodidacte.

Ce guitariste, harmoniciste apprend seul à maîtriser sa voix.

Après quelques années à s'entraîner dans sa chambre, Max monte pour la première fois sur scène à Strasbourg. Après avoir obtenu un diplôme de charpentier cette année, il décide de se consacrer exclusivement à la musique.

Aujourd'hui influencé principalement par le blues, il a déjà sorti un premier album et se produit dans de nombreuses villes de France.



Ce personnage rock et sensible, espère en participant à The Voice, faire partager son univers au plus grand nombre et faire des rencontres artistiques enrichissantes.