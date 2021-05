Biographie de Max Livio

Max Livio, 35 ans de Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)





Max Livio est chanteur professionnel. Depuis 2010, il a déjà sorti 4 albums et se produit régulièrement sur scène avec son univers reggae et ses textes en français.

Amoureux de la langue française, cet auteur-compositeur-interprète aime manier les mots, susciter de l’émotion et véhiculer un message.



Ce soir, il sort de sa zone de confort. Pour la 1ère fois, il monte sur scène avec une reprise: « Ne me quitte pas » de Jacques Brel.



Grâce à the Voice, Max Livio espère élargir son public.





Pour son audition à l'aveugle, Max Livio interprète Ne me quitte pas (Jacques Brel)

Pour son épreuve des KO, Max Livio a interprété La nuit je mens de Alain Bashung - Malheureusement Mika n'a pas sélectionné ce Talents pourr les battles. L'aventure s'arrête là