Biographie de Maxime Cassady

Maxime Cassafy, 28 ans de Carqueiranne (83)





Maxime est un « musicien, surfeur, voyageur ». C’est son papa qui lui transmet, à l’adolescence, son goût pour les voyages. Et après l’obtention de son baccalauréat, le jeune homme part, avec sa guitare et son surf, découvrir le monde. Pendant plus de 6 ans il voyage à travers le monde : Thaïlande, Cambodge, Australie, Malaisie.



Ce globetrotteur gagne sa vie grâce à la musique, en jouant dans des bars, devant des supermarchés ou en échange d’un lit chez l’habitant. Au cours de ses nombreux voyages, il met des vidéos sur internet et se fait ainsi repérer par les équipes de The Voice.

Aujourd’hui, ce personnage atypique sait qu’il veut vivre de la scène.



Maxime est de retour au pays pour « une communion d’amour avec le public ».





A son audition à l'aveugle, Maxime Cassady interprète « Les Elucubrations D’Antoine » - Antoine

Pour son audition des KO, Maxime Cassady – Great Balls of fire (Jerry Lee Lewis) - sélectionné



Pour l'épreuve des Battles, Maxime Cassady était opposé à Vay sur Say Say Say (Paul Mc Cartney & Michael Jackson). Soprano, leur coach, a décidé d'éliminer Maxime Cassady et de garder Vay pour les grands shows en direct.