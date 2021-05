Biographie de Maxime Delcourt-Bertrand

Maxime Delcourt-Bertrand (Clément Remiens)

Fils de Chloé Delcourt et Alex Bertrand

Grand frère de Judith Delcourt-Bertrand

Petit-fils de Marianne Delcourt

Maxime est un mini James Dean : en colère, à fleur de peau et “jusqu’au-boutiste“. Sensible et droit, c’est un très bon pote. Il est très sportif, très actif. Il pratique le kite au club nautique depuis très longtemps.

Avec son moniteur de kite, Lyès, et son meilleur ami, Bart ils intègrent un réseau d’activistes écolos, MLO (Mouvement pour la Libération des Océans). Ils en ont après les « Bouchers de la mer », des pêcheurs qui ne respectent pas les lois et les normes.





SA BACK-STORY

Maxime est impliqué dans l’affaire de la collision des bateaux. En effet, c’est lui qui a volé les clés du bateau qu’il a donné à Lyès. Il se fait donc arrêter et avoue qu’ils avaient l’intention de faire peur à Thierry Robert en lui fonçant dessus mais qu’il n’était aucunement prévu qu’ils entrent en collision. Karim va découvrir rapidement qu’il fait partie d’un groupe d’éco-guerriers (MLO) et qu’il participe à actions anti-braconnage en mer, qu’il distribue des tracts… Il est finalement disculpé lorsqu’on découvre qu’il y avait une bombe sur le bateau d’Anna et Lyès. A sa sortie de prison, il voudra continuer son combat et pour que Lyès ne soit pas mort en vain, jusqu’à ce qu’Anna finisse par le convaincre qu’il y a d’autres solutions.





Il est affecté par la maladie de sa sœur, il fait tout pour la soutenir. Maxime est en pleine crise d’adolescence. Il est en perpétuel conflit sa mère.





Maxime est à fond dans le jeu de l’ange. Il suit les défis ce qui le rapproche de plus en plus de Margot dont il tombe peu à peu amoureux, il finit même par l’embrasser en prétextant un défi. Pris par le jeu, il se met en danger. Heureusement Alex est là pour le sauver de la noyade lorsqu’il essaie de nager avec un poids sur le dos. Quand il apprend que Lili est derrière tout ça, il décide d’abandonner le jeu refusant d’être traité comme une marionnette.





Maxime est très perturbé par la disparition de son père. Il essaie d’aider sa mère et de soutenir sa sœur comme il peut malgré son inquiétude. Maxime essaie comme il peut d’enquêter de son côté, il découvre que son père avait une liaison avec Lucie et le révèle à Chloé. Avec l’aide de Bart, il diffuse un appel à témoin sur les réseaux sociaux. Lorsqu’il tombe sur un courrier de l’hôpital destiné à son père, il va voir Marianne pour lui demander des explications. Marianne lui apprend que son père souffre d’hypertension sévère. Maxime ne sait pas comment le dire à sa mère et en parle à Tiphaine. Maxime est convaincu que Martin a fait du mal à son père pour avoir le champ libre avec Chloé. Lorsqu’il s’aperçoit que Chloé cache Martin chez eux, Maxime le dénonce à la police.





Il passe du temps avec son oncle Thomas qui se montre très généreux envers lui, ce qui l’amène à découvrir le sac contenant les 200 000 euros. Il lui vole de l’argent pour s’acheter un scooter et se retrouve donc en garde à vue. Mais Thomas dédouane Maxime dans cette affaire tandis que Chloé et Alex lui demandent le rendre le scooter. Il surprend ses parents en train de s’embrasser et comprend qu’ils sont en train de se remettre ensemble. D’abord réjoui par les projets de voyage de son père, il n’accepte pas son projet de croisière transatlantique, il a l’impression que son père fuit sa famille. Il donne des cours particuliers à Betty qui fait tout pour se rapprocher de lui mais il la voit comme une enfant. Avec Chloé, il se fait kidnapper avec par Rafael, le braqueur à la recherche du fameux sac, puis sauvé par Lucie.





Au début, Maxime se montre sur la réserve au sujet de Noé, le bébé recueilli par les Delcourt, puis se rend compte qu’il pourrait bien être le père de l’enfant. Mais Célia, la mère de Noé, qui a aussi été la première fois de Maxime, lui apprend qu’il n’en est rien. Maxime s’attache à l’enfant et s’en occupe comme si c’était le sien lorsque Célia est envoyée en prison. Il va jusqu’à faire croire à ses parents et aux services sociaux qu’il est le père de l’enfant, pour éviter que Noé ne soit placé. Alex et Chloé vont demander la garde pour lui éviter de reconnaître l’enfant. Parallèlement, il se rapproche de Margot, attendri de le voir si bien s’occuper de Noé. Si au départ il se montre réticent car elle est l’ex de con pote Bart, ils se mettent à sortir ensemble. Bart se braque quand il les surprend avant de leur donner sa bénédiction. Lorsque Ben, le père de Noé essaye de se rapprocher de son fils, Maxime lui montre comment s’en occuper. Parallèlement, Maxime va convaincre Christophe de devenir l’avocat de Célia, ce qui va lui permettre de sortir de prison. Pour remercier Maxime, Célia et Ben vont lui donner le titre de parrain de Noé.





Maxime réconforte sa sœur quand elle apprend que Marianne a « volé » son rein. Concernant sa relation avec Margot, il se rend compte qu’elle n’est pas prête à coucher avec lui, encore traumatisée par son viol. Maxime se dit prêt à attendre le temps qu’il faudra. Maxime est mal quand le corbeau se met à s’en prendre à ses parents, ce qui l’amène à casser le nez de Mathias, un élève du lycée qui a manqué de respect à Chloé. Il risque de conseil de discipline, mais le nouveau proviseur accepte de passer l’éponge. Quand il découvre que Judith sort avec Anthony, le fils de la femme à qui était destiné le rein de sa sœur, il en fait part à ses parents, inquiet pour elle. Au même moment, la famille apprend que leur demande de famille d’accueil est rejetée à cause d’une lettre du corbeau accusant Maxime d’être violent. Mais le corbeau ne s’arrête pas là : Maxime est retrouvé inanimé dans le salon, empoisonné. Il s’en sort de justesse et réussit ensuite à persuader l’assistante sociale de ré-ouvrir le dossier de famille d’accueil de ses parents.





Face aux réticences de Judith au sujet du projet de famille d’accueil, Maxime essaye de la rassurer. Il s’inquiète ensuite pour Margot lorsqu’elle est victime de chantage par Jérôme. Dégoûté par cette affaire de harcèlement, il projette même de changer de lycée à un moment.