Demi-finaliste des Championnats du monde et d’Europe, neuf fois champion de France standard, danses latines et dix danses.

Finaliste de la Coupe du monde dix danses, représentant français en tant que chorégraphe et danseur dans l’émission Worldwide Dancing with the Stars à Mexico.

Palmarès Danse avec les stars :

Maxime Dereymez a remporté avec Shy’m la deuxième édition de Danse avec les stars.



Maxime Dereymez participe à la sixième saison de Danse avec les stars. Sa partenaire est Sophie Vouzelaud.

Il participe à la saison 7 avec pour partenaire la blogueuse et influenceuse Caroline Receveur.

Il participe à la saison 8 avec pour partenaire Arielle Dombasle











