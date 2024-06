Maxime, 43 ans

Ingénieur en électricité, Rhône (69)



Ingénieur en électricité, passionné de montagne, et joueur invétéré de jeux de société, Maxime pense avoir toutes les qualités pour aller loin dans Koh Lanta !

Tous les aspects de cette aventure raisonnent en lui. Il compte utiliser au mieux son cerveau et sa logique ! Sûr de lui et de ses capacités ce jeune quadra veut être l’ultime aventurier !