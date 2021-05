Biographie de Maxime Kucing

Lieutenant de police charmeur et mystérieux, Maxime Kucing arrive à la 3ème DPJ avec son lot de secrets venus du passé. Ancien flic spécialisé dans les infiltrations, Maxime a ensuite disparu pendant.... 10 ans,



Enquêteur hors norme au physique félin, Maxime a une façon bien à lui de résoudre les affaires. Mentir, manipuler, mettre en scène, tout est bon pour faire avouer les coupables et protéger les victimes. Et Romain Chevalier, son nouveau coéquipier, sent qu’il falloir faire preuve de patience face à ce flic aussi imprévisible que souriant.