Biographie de May

May est une guerrière !

La jeune Toulousaine est petite mais pleine d'énergie et d'envie. Ceinture noire de judo, elle est dotée d'un mental en acier et d'une volonté inébranlable. Compétitrice, elle est prête à ne rien lâcher pour aller au bout de son rêve de petite fille : Gagner Koh Lanta !

D'un tempérament solitaire, May devra toutefois composer avec la vie de groupe si elle veut avancer dans l’aventure.

May a quitté l'aventure au bout de la 5è émission de la saison, éliminée à l'unanimité par les nouveaux Jaunes