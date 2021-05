Biographie de Mayeul

Mayeul

26 ans de Noyal-Châtillon-Sur-Seine (35)





Ce surveillant scolaire de 26 ans est un passionné de rap depuis qu’il a l’âge de 18 ans. Pour lui, c’est la « seule musique qui nous permet d’utiliser des mots qui vont toucher des personnes ».



Mayeul se produit déjà sur de nombreuses scènes qu’il prépare d’ailleurs toujours comme un sportif de haut niveau. En effet, cet ancien footballeur professionnel garde de cette expérience une hygiène de vie irréprochable: corde à sauter, course, rien n’est laissé au hasard pour pouvoir garder son souffle et bien rapper.



Véritable showman, la scène reste l’endroit où il se sent le plus à l’aise. N’ayant aucune limite, Mayeul compte bien emmener les coachs et le public dans son univers.





Pour son audition à l'aveugle, Mayeul a interprété "Believer " (Imagine Dragons)



Pour son épreuve des KO, Mayeul – L’arène (Caribbean Dandee) - sélectionné



Pour l'épreuve des Battles, Mayeul était opposé à Scam Talk sur Paradis (Orelsan). Soprano, leur coach, a décidé de les garder tous les 2 et de n'en faire qu'un groupe pour les grands shows en direct.

Pour le premier direct, Le trio Mayeul et Scam Talk a interprété "Come With Me" de P Daddy et quitte l'aventure