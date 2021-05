Biographie de MB14

C’est à travers le rap que MB14 s’intéresse au chant. Le phrasé particulier, le vocabulaire et les jeux de mots le fascine et c’est à l’âge de 12 ans qu’il écrit ses premiers textes. Sa curiosité le pousse à aller plus loin dans la découverte du son. Très vite, il découvre le beatbox grâce à des vidéos sur Internet, et ce sera surtout grâce à sa « loopstation » que le jeune homme développera son art. Il recrée avec sa voix comme seul instrument, des chansons et des atmosphères mystique, comme une illusion auditive. Grâce à un parcours musical varié, il façonne sa voix et participe, depuis quelques temps, à des Battles de beatbox et a notamment gagné un concours à Cardiff. Pour son Audition à l’Aveugle, MB14, agé de 21 ans, a chois d’interpréter « Gangsta’s Paradise » de Coolio, accompagné de son looper. Il souhaite surprendre et faire connaître sa particularité au grand public.



Titré interprété, lors des auditions à l'aveugle : « Gangsta’s Paradise » - Coolio

Titre interprété lors des battles face à Derya "Cry Me a River"

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Lena Woods et Antoine C "Quand c'est ?" Stromae - Talent volé par Mika

Titre interprété lors du premier grand show en direct "Teardrop" (Massive Attack)

Titre interprété lors du quart de finale en direct "Bohemian Rhapsody" - Queen

Titre Interprété lors de la demi-finale en direct "Take me to Church" - Hozier

Titre interprété lors de la demi-finale en duo avec Arcadian "Tous les mêmes" - Stromae

Titre interprété lors de la finale en solo en direct "In The Air Tonight" - Phil Collins

Titre interprété lors de la finale en duo avec Kendji Girac "Les yeux de la Mama"

Titre interprété lors de la finale en duo avec Mika "Happy Ending"

MB14 terminera 2è de cette 5è édition en remportant 24 % des votes du public