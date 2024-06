Mégane, 28 ans

Vendeuse automobile, Moselle (57)



Vendeuse au sein d’une concession automobile au Luxembourg, Mégane est fière d’être la seule femme de l’effectif. C’est qu’elle aime se démarquer, elle qui fut à l’adolescence une très bonne nageuse, souvent primée. Elle avait dû interrompre cette carrière naissante à cause d’une blessure. Mégane a à cœur de prendre sa revanche et de renouer avec l’adrénaline de la compétition.

Derrière son caractère apparemment doux, se cache une femme forte et volontaire.