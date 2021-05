Biographie de Mehdi

Medhi, 15 ans, rejoint l'équipe de Jenifer en interprétant le titre "Girl on fire" d'Alicia Keys.

Medhi aime dire qu’il chante depuis qu’il sait parler. Accompagné de son meilleur ami, il lui arrive de se produire dans la rue : « Ca me permet de me décoincer un peu. J’avais peur du regard des gens, et je me sens beaucoup mieux.

C’est un super exercice ! ». Sa voix aigüe, qui plus jeune pouvait le complexer, est devenue pour lui aujourd’hui, un véritable atout.

Medhi a attentivement suivi la saison 1 de The Voice Kids, il espère pouvoir surprendre les Coachs. Qu’un fauteuil se retourne pourrait être « le plus beau moment de sa vie ».