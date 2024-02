Meïline, jouée par Moon Dailly, est commissaire de police au nouveau commissariat. Volontaire et exigeante, elle connaît son code de déontologie sur le bout des doigts et suit strictement les procédures. Son côté donneuse de leçon exaspère ses collègues. Son ambition ? Moderniser le commissariat pour en faire un modèle dans la cité phocéenne. Cette experte en technologie et en communication garde jalousement sa vie privée secrète.