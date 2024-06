Meïssa, 29 ans

Chargé de recouvrement, Hauts-De-Seine (92)



Il y a 5 ans, Meïssa a été victime d’un accident domestique qui lui a brûlé 12 % du corps au 3ème degré, dont une grosse partie de la tête.

Pour les médecins c’est un miraculé ! De nature optimiste et enjouée, Meïssa croit au destin et refuse de s’apitoyer sur son sort.

Passionné de football, jovial et rieur, Meïssa souhaite faire la fierté de sa famille et prouver à toutes les personnes en difficulté que tout est toujours possible !