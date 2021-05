Biographie de Mel

Mel, 25 ans - Seine-Et-Marne (77)

Pétillante mais impulsive, Mel a rompu les liens avec sa famille depuis 2 ans. Cette étudiante s’assume donc toute seule en travaillant 7 jours sur 7, la semaine en agence de pub et le weekend sur les marchés. A travers Koh-Lanta, elle veut impressionner ses parents et plus particulièrement son père. La jeune femme est prête à toutes les stratégies pour arriver à ses fins.

Mel a quitté l'aventure à la 3è émission