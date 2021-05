Biographie de Mélanie

26 ans - Son secret : "Une ville porte le nom de mes ancêtres"

Elle fait partie des 4 finalistes de la saison 10. Elle arrive 3ème lors de la finale avec 17% des votes.



Compte Facebook @MelSecretStory10

Compte Twitter @MelSecretStory1

Compte Instagram @melsecretstory10

Snapchat Mel Dedigama



Elle est nominée face à Sophia lors de la 2ème semaine de la saison 10. Elle est sauvée par le public le jeudi 8 septembre.

Nominée face à Maéva et Athénaïs, elle est sauvée lors du 4ème Prime.



Ce que l’on doit savoir à son sujet…

Elle est mannequin et mesure 1m75

Elle aime la danse et le théâtre

Elle a fait la couverture de plusieurs magazines…

Elle déteste l’ennui !

Elle se définit comme drôle, intelligente, ambitieuse, charismatique avec un côté agitateur

Elle est phobique des araignées

Elle est capricorne

Elle préfère être amie avec les jolies filles plutôt que les plus ingrates…



Dans le programme ?



Elle sera la cheville ouvrière de la maison car elle ne tient pas en place. Elle a tout pour être fédératrice en étant assez directive pour que la maison file droit…