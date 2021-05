Biographie de Mélanie

24 ans



Elle partage son secret avec Kevin et Claudia : "Nous sommes les aventuriers de la Voix". Secret qu'elle a gardé pendant 11 semaines et qui a été révélé aux Habitants lors de la demi-finale.

Elle quitte l'aventure Secret Story aux portes de la finale lors de l'Hebdo du 6 novembre.



Hyperactive depuis l’enfance, c’est à travers le sport qu’elle se canalise. Elle est passionnée par le football et forcément par les voyages qui la font aujourd’hui s’envoler fréquemment vers des destinations de rêve. Véritable garçon manqué, elle ne révèlera sa féminité qu’à l’adolescence… Mélanie se sociabilise plus avec les garçons qu’avec les filles, avec qui elle a plus de mal… Elle se résume assez bien à travers son signe astrologique : taureau ! Elle fonce tête baissée sans aucune peur, avec ruse et stratégie.



Généreuse, volontaire et altruiste, ce petit bout de femme est un rayon de soleil qui brillera par sa bonne humeur dans la Maison des Secrets.





