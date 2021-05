Biographie de Melody

Mélody baigne dans la musique depuis son plus jeune âge, grâce à son père, musicien et compositeur. Petite, elle passe son temps libre à l’accompagner en studio. A 14 ans, elle s’inscrit dans une école de comédie musicale; le chant fait désormais partie intégrante de sa vie. Depuis toujours, la jeune fille rêve de vivre de la scène mais pour cette timide maladive, se produire devant un public est source de stress. Aujourd’hui, Mélody est barmaid mais à 25 ans, elle décide d’assumer ses envies de devenir chanteuse. Se présenter aux Auditions à l’aveugle est un énorme challenge pour la jeune fille qui n’a fait que très peu de scènes. Ce soir, elle veut dépasser ses peurs et montrer la Mélody «extravertie» qu’elle devient lorsqu’elle est sur scène.







Auditions à l’aveugle :



Should I stay or should I go – The Clash