Biographie de Ménard

Coéquipier et ami de Falco dans les années 90, Ménard était présent le jour où son partenaire est tombé dans le coma. Vingt-deux ans plus tard, devenu commissaire, il prend Falco sous son aile. Arno Chevrier, son interprète, détaille les rapports entre les deux hommes.

A la fois partenaires et amis, ils ont partagé une intimité de jeunesse. Ils formaient un vrai binôme et ont connu une époque particulière où les policiers pouvaient parfois être un peu hors cadre, se souciant moins de la légalité et des conventions observées de nos jours. Très proche de Falco, Ménard connaissait sa femme et était le parrain de sa fille. De plus, il était avec lui en intervention le jour où il s'est fait tirer dessus et que sa vie a basculé.

Ménard a évolué professionnellement. Devenu le supérieur hiérarchique de Falco, il est régulièrement obligé de le rappeler à l'ordre lorsque ce dernier dépasse les limites. Mais il comprend que son ancien coéquipier soit perdu et il arrondit souvent les angles, jouant notamment le rôle de médiateur avec son nouveau partenaire, Chevalier. Pour Ménard, la situation est très émouvante. En revoyant Falco, il retrouve un peu son passé et sa jeunesse. Particulièrement attentif et protecteur avec lui, voire paternel, il s'inquiète de sa santé physique, mais surtout mentale. Ménard est aussi le témoin des événements que Falco a manqué pendant son coma et ce dernier lui fait une confiance absolue.