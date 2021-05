Biographie de Mennel

Toute petite, Mennel est une hyper sensible. Elle trouve alors dans la musique, un refuge à ses émotions. Elle apprend très jeune le piano et le chant à l’oreille, seule dans sa chambre. Seulement la jeune fille n’ose pas parler de sa passion à ses parents, qui considèrent que l’on réussit dans la vie, qu’en passant par les études.

Aujourd’hui étudiante pour devenir professeure d’anglais, Mennel participe à The Voice pour montrer à sa famille qu’elle est faite pour ce métier. Elle interprète «Hallelujah» de Léonard Cohen dans une version Arabo-Anglaise. Fière de sa culture, elle veut la partager en musique.





Auditions à l’aveugle :

Hallelujah – Leonard Cohen