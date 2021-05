Biographie de Meryem

Née en Algérie, Meryem baigne dans la musique depuis toute petite. Dès l’âge de 3 ans, elle imite ses chanteuses préférées : Mariah Carey, Aretha Franklin… Alors qu’elle a 14 ans, la guerre civile éclate dans son pays natal. Sa maman veut se battre pour la passion de sa fille et décide de partir vivre au Canada. La jeune fille intègre alors une école de comédie musicale et une chorale de gospel à Montréal et rêve de vivre de la musique. Sur la scène de « The Voice », Meryem, 30 ans, vient dire merci à sa maman et lui montrer que les sacrifices en valaient la peine.







Auditions à l’aveugle :



I’m every woman – Chaka Khan