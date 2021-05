Biographie de Michael Baldwin

Michael Baldwin a d'abord été perçu à Genoa City comme un avocat puissant et comme le mentor de Christine Romalotti à la firme Whitman, Walker et Wilson. Ses manières assurées et efficaces au tribunal impressionnèrent fortement la jeune avocate. Mais quand Michael devint sexuellement agressif envers Christine, elle porta plainte et Michael fut blâmé. Il épousa la naïve Hillary Lancaster, l'une de ses précédentes victimes d'harassement, pour tenter de faire croire à Christine qu'il n''éprouvait aucun sentiment pour elle.

L'ex-avocat assoiffé de pouvoir devint fou et creusa un trou dans le mur entre l'appartement de Christine et l'appartement voisin. Il ligota et bâillonna Nina, l'amie de Christine, et tenta de violer Christine. Paul fit irruption et tira sur Michael plusieurs fois. Michael survécut et fut condamné à 4 ans de prison. Une fois libéré sur parole, il manipula Christine en donnant un rein à Danny l'ex-mari de Christine, pour la convaincre de le soutenir afin qu'il récupère sa licence d'avocat.