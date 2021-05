Biographie de Mika

Né à Beyrouth le 18 août 1983 d'une mère libanaise et d'un père américain, Mika a un an lorsque sa famille quitte le Liban pour Paris. Il vit dans la capitale française pendant huit ans avant de déménager avec sa famille à Londres.



Avec une voix capable de couvrir trois octaves et demi, Mika était prédestiné à devenir chanteur. Son premier album Life in Cartoon Motion, sorti en 2007, est certifié disque de diamant en France avec plus de 1 200 000 exemplaires écoulés. Il sera d'ailleurs cette année-là l'album le plus vendu dans l'Hexagone. Depuis sa sortie, Life in Cartoon Motion s'est vendu à plus de 7,8 millions d'exemplaires dans le monde.

Son deuxième album, The Boy Who Knew Too Much, paru en 2009, s'est vendu à près de 400 000 exemplaires en France et a été certifié triple disque de platine, récompense reçue à l'occasion d'un concert à Bercy. Le 11 juillet 2011, il sort le single Elle me dit chanté en français, une première pour lui. En 2012, il fait son retour dans les bacs avec un troisième album intitulé The Origin of Love. Outre Elle me dit, le disque contient trois autres titres chantés en français : Karen, L'amour dans le mauvais temps et Un soleil mal luné.

Début 2014, Mika poursuit son histoire d'amour avec la France et devient coach de la troisième saison de The Voice sur TF1. Une première couronnée de succès puisque c'est Kendji Girac, qui faisait partie de son équipe de talents, qui remporte l'émission. Mika n'a plus quitté l'émission depuis. En 2015, il sort son quatrième album, No Place in Heaven.

En 2008, Mika a reçu le trophée de "Révélation internationale de l'année" aux NRJ Music Awards. Quatre ans plus tard, il l'emporte dans la catégorie "Artiste masculin international de l'année". En 2010, il avait été fait Chevalier des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand.





Dates-clés

Depuis 2014 : coach de The Voice

2012 : Artiste masculin international de l'année aux NRJ Music Awards

2008 : Révélation internationale de l'année aux NRJ Music Awards

2007 : Life in Cartoon Motion est l'album le plus vendu en France





Discographie

2007 : Life in Cartoon Motion

2009 : The Boy Who Knew Too Much

2012 : The Origin of Love

2015 : No Place in Heaven