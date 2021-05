Biographie de Milena

Milena commence à chanter dès l’âge de 9 ans dans sa chambre et apprend la guitare en parfaite autodidacte. A 13 ans, elle décide de prendre des cours de chant et intègre le Conservatoire. Elle participe à de nombreux concours de chant dans sa région. La jeune fille prend alors conscience qu’elle est heureuse sur scène et qu’elle veut vivre de sa passion. Milena collectionne les trophées mais celui dont elle rêve depuis toujours, c’est celui de « The Voice ». En reprenant «Billie Jean» de Michael Jackson en guitare/voix, cette lycéenne de 17 ans veut créer la surprise et montrer son originalité.





Auditions à l’aveugle :

Billie Jean – Michael Jackson