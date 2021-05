Biographie de Mirella

Née en Guadeloupe, Mirella apprend à jouer d’un instrument à l’âge où l’on apprend à marcher, et à chanter à l’âge où l’on apprend à parler. C’est donc très jeune qu’elle fait ses armes dans la chorale que dirige son père, professeur de musique et de chant. Elle y découvre le répertoire gospel, classique et lyrique. Elle donne même son premier concert à 9 ans.



À l’adolescence, la jeune fille se rebelle; au lyrique elle préférera des titres R’N’B / Pop. C’est à 18 ans qu’elle décide de vivre pleinement de sa passion et quitte son île natale pour suivre des cours au Conservatoire Nationale de Nancy. Elle intègre par la suite une école de cinéma à Paris et fera également un stage aux Etats-Unis.



Mirella est aujourd’hui chanteuse professionnelle et comédienne. Elle fait partie d’un orchestre et se produit également dans des spectacles musicaux, des soirées privées et des concerts.



The Voice représente, pour elle, un nouveau challenge. Cette performeuse veut se prouver qu’elle peut aller plus loin et faire carrière.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE / « Homeless » - Marina Kaye

Talent volé par Mika lors de la battle Lica VS Mirella reprenant le titre « Avant toi » (Calogero)