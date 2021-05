Biographie de Miss alsace 2015

Laura Muller, 19 ans, 1m71, étudie en deuxième année de Bachelor affaires internationales à l'EM Strasbourg.

Elle rêve de devenir une femme d’affaire. Son souhait : être directrice marketing pour un grand groupe.

Elle pratique l’équitation depuis 14 ans. et, en 2004, elle devient vice-championne de voltige en équipe.

Elle a, également, fait de la danse classique et du moderne jazz pendant son enfance.

Laura Muller est dynamique, ouverte d'esprit et rigoureuse.



<br>