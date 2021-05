Biographie de Miss Alsace 2016

Claire GODARD, 19 ans, 1m81, est en première année en école d'infirmière.

Elle souhaiterait par la suite devenir puéricultrice.

Elle pratique le fitness ainsi que la course à pied. Elle adore la lecture, sortir avec ses amis et se passionne pour la mode et le mannequinat.

Claire GODARD est dynamique, naturelle et perfectionniste.