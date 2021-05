Biographie de Miss Aquitaine 2017

Cassandra JULLIA, 18 ans, 1m725 est en première année de BTS esthétique cosmétique option Management.

Élue le 7 octobre 2017, à Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques, Cassandra Jullia est la nouvelle Miss Aquitaine 2017.

Originaire des Landes, cette jeune femme de 18 ans pourrait être la première Landaise élue Miss France.

Elle est actuellement en BTS cosmétique et esthétique, option management, et rêve de « diriger un centre d’esthétique et une parfumerie ».

En attendant le jour J, la jeune femme se concentre sur la gestion de son stress.