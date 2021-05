Biographie de Miss auvergne 2015

Pauline Bazoge, 18 ans, 1m71, est étudiante en première année d'école d'aide-soignante.

Elle souhaite, prochainement, passer le concours d'infirmière.

C’est une grande supportrice des courses cyclistes, et se rend chaque année sur le Tour de France. Son frère est un cycliste reconnu.

En parallèle, Pauline Bazoge pratique la course à pied.

Ses principales qualités : naturelle, simple, dynamique, curieuse et sociable.



