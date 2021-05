Biographie de Miss Auvergne 2017

Marie-Anne HALBWACHS, 19 ans, 1m72,5 est étudiante en deuxième année de droit à la faculté de Clermont-Ferrand.

Elue le 16 septembre 2017, à Montluçon dans l’Allier, Marie-Anne Halbwachs est la nouvelle Miss Auvergne 2017. Originaire des Yvelines, la jeune femme est arrivée dans le Puy-de-Dôme à l’âge de 6 ans, et se considère comme une vraie Auvergnate. Elle est actuellement en deuxième année de droit à la faculté de Clermont-Ferrand, et envisage de devenir procureur de la République.

Pour Marie-Anne Halbwachs, être Miss France va au-delà d’un simple concours de beauté : « J’ai souffert de harcèlement scolaire en primaire et au début du collège. Miss Auvergne, c’était et c’est toujours évidemment, un moyen pour moi de me battre pour cette cause. Je sais que je ne suis pas la seule Miss, ou aspirante Miss à me battre contre ce fléau », a-t-elle expliqué à La Montagne.