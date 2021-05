Biographie de Miss bourgogne 2015

Jade Vélon, 21 ans, 1m75, est étudiante en troisième année d’école d'infirmière à la Croix Rouge française.

En mars 2016, elle passera un concours pour devenir puéricultrice.

Elle se passionne pour les voyages, qu’elle partage avec son père. A eux deux, ils ont déjà parcouru : les USA, le Canada, La Réunion, et des pays d'Europe…

Jade Vélon a vécu 2 ans à Kourou en Guyane.

Jade Vélon a un bon niveau d’anglais et d’italien.

Quant au sport, Jade Vélon pratique la danse et le squash.

Elle est généreuse, dynamique et souriante.



Twitter

@JadeVelon

