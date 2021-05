Biographie de Miss bretagne 2015

Léa Bizeul, 19 ans, 1m75, est étudiante en première année d’IUT, en Technique de commercialisation.

A l’avenir, elle souhaite travailler dans le commerce international.

Elle parle couramment l’anglais, ce qu’elle doit notamment à son voyage de six mois aux USA il y a trois ans.

Depuis l’enfance, Léa Bizeul n’a cessé de voyager autour du monde, d’où son attirance pour l’international.

Mais elle aime par-dessus tout, rencontrer ses amis et découvrir de nouveaux endroits.

Léa a pratiqué de la GRS pendant 13 ans en compétition au niveau national.

En 2011, elle devient championne de France en équipe. Léa Bizeul est combattive, fairplay et adore travailler en équipe.



