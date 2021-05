Biographie de Miss Bretagne 2016

Maurane BOUAZZA a 20 ans et mesure 1m73.

Elle est actuellement en deuxième année de licence Information et Communication à Rennes et a pour ambition d'intégrer une école de journalisme par la suite.

Elle aime l'écriture et le sport. Elle aime faire du footing et pratique régulièrement le volley et le VTT.

Maurane BOUAZZA est souriante, spontanée et perfectionniste.