Biographie de Miss centre - val de loire 2015

Margaux Bourdin, 18 ans, 1m75, est étudiante en deuxième année de BTS Management des Unités Commerciales et effectue son année en cours en alternance dans un groupe de grande distribution.

A l’avenir, elle souhaite créer sa propre entreprise dans le domaine de la mode.

Pendant 13 ans, elle a pratiqué de la danse modern jazz.

Margaux adore les sensations fortes ; elle aime la course de voiture avec son père, le Quad, le Jet Ski et les manèges à sensations…

Elle est persévérante, ambitieuse, dynamique et perfectionniste.



