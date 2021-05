Biographie de Miss Centre-Val-de-Loire 2017

Marie Thorin, 20 ans, 1m77, est en troisième année d'école de commerce ESCEM à Orléans.

Élue le 20 octobre 2017, à Châteauroux dans l’Indre, Marie Thorin est la nouvelle Miss Centre-Val de Loire 2017. Originaire de Mennetou-sur-Cher, la jeune femme a eu du mal à réaliser qu’elle allait représenter sa région pour le concours Miss France.

Marie Thorin est passionnée de voyages, de fitness et de course à pied et a pratiqué le tennis pendant 4 ans.