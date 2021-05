Biographie de Miss champagne – ardenne 2015

Océane Pagenot, 20 ans, 1m71, est étudiante en deuxième année DUT en Gestion des entreprises et administration.

Elle souhaite poursuivre ses études via un Master banque et finance et devenir ainsi gestionnaire de patrimoine.

Elle a vécu deux ans en Thaïlande et a étudié dans une école anglaise durant un an.

Par ailleurs, Océane est passionnée par la danse de salon : salsa et Rock qu’elle pratique depuis l'âge de dix ans.

Egalement, elle aime la course à pied, qu’elle pratique un jour sur deux.

Océane Pagenot éprouve un réel besoin d’aller à la rencontre des gens pour partager avec eux des moments précieux, signe de sa générosité.



Twitter

@oceanepgt