Biographie de Miss Champagne – Ardenne 2016

Charlotte PATAT a 19 ans et mesure 1m82.

Elle est actuellement en deuxième année de Pharmacie. Plus tard, elle souhaiterait travailler dans l'industrie pharmaceutique et plus particulièrement dans les secteur des cosmétiques.

Elle aime sortir, voyager et partager des moments avec ses amis.

Elle fait régulièrement de la course à pied, du vélo et du basket.

Charlotte PATAT est de nature curieuse, volontaire et enthousiaste.