Biographie de Miss Champagne - Ardenne 2018

Miss Champagne-Ardenne 2018



Master 2 MEEF (Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation). Aimerait devenir professeure des écoles





Taille :

1m71



Ses Loisirs / Centres d'intérêt :

Gastronomie, lecture, et voyages



Sport :

Course à pied et fitness - Elle a fait 13 ans de danse : 3 ans de danse classique et 10 ans de modern jazz



Son différentiel :

Consciencieuse, ambitieuse, et altruiste