Biographie de Miss corse 2015

Jessica Garcia, 21 ans, 1m70, est étudiante en licence professionnelle des Activités et Techniques de Communication après l'obtention d'un DUT Service et Réseaux de Communication.

Dans un futur proche, elle souhaite devenir infographiste. Elle pratique la danse classique depuis ses six ans.

C'est plus qu'une passion ; la danse est, pour elle, aussi importante que ses études ! Quant au reste de son temps, elle aime la randonnée.

Jessica Garcia est nature, humble et spontanée.



Twitter

@JessicaGarciaOf