Biographie de Miss Corse 2016

Laetitia DUCLOS a 19 ans et mesure 1m70.

Elle est actuellement Conseillère en séjour à l'office de tourisme de Porticcio.

Elle a pour ambition de reprendre les études pour faire une formation dans le tourisme afin de devenir hôtesse de l'air.

Elle aime les ballades et la danse et plus particulièrement la danse contemporaine qu'elle a pratiqué pendant plus de 8 ans.

Laetitia DUCLOS est de nature joviale, modeste et franche.