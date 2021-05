Biographie de Miss Franche-Comté 2017

Mathilde Klinguer, élue Miss Franche-Comté 2017 à Port-sur-Saône, aura la chance de concourir au titre de Miss France 2018, en décembre prochain, à Châteauroux. Âgée de 21 ans et résidant à Pont-de-Roide, dans le Doubs, la jeune femme est diplômée d’une licence en langues étrangères appliquées (Anglais, Italien, Chinois). Elle est actuellement en Master « Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales ». Elle parle anglais, italien et entame le chinois.

D’abord élue Miss Pays Belfort Montbéliard 2017, Mathilde Klinguer succède à Mélissa Nourry, Miss Franche-Comté 2016.

La jeune femme pratique le piano depuis 7 ans, et s'entraîne à la salle 5 fois par semaine